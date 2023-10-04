Иран представил новый беспилотник Kaman-19

Во время масштабных учений беспилотников иранская армия впервые применила на практике дрон Kaman-19 (Bow-19).
Об этом сообщило информационное агентство Исламской Республики IRNA 3 октября.
По словам бригадного генерала Ирана Алирезы Шейха, подразделения радиоэлектронной борьбы четырех сил иранской армии во время маневров отработали из РЭБ. Шейх проинформировал, что подразделения радиоэлектронной борьбы практиковали нарушение связи беспилотников с их наземной базой, а также радиоэлектронное обезвреживание атакующих дронов.
По словам бригадного генерала Ирана Алирезы Шейха, подразделения радиоэлектронной борьбы четырех сил иранской армии во время маневров отработали из РЭБ. Шейх проинформировал, что подразделения радиоэлектронной борьбы практиковали нарушение связи беспилотников с их наземной базой, а также радиоэлектронное обезвреживание атакующих дронов.
Заместитель главнокомандующего иранской армией по вопросам координации Хабиболла Сайяри заявил, что почти 200 беспилотников прикрывают стратегические воды Персидского залива и Оманского моря на юге, а также в северных, восточных и западных районах на территории Ирана.
Сайяри добавил, что поддержка и усовершенствование боеготовности является одним из неотвратимых принципов армии Исламской Республики Иран и будет достигаться такими военными учениями в течение года.
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