Иран представил новый беспилотник Kaman-19

09:33 04 октября Киев, Украина

Во время масштабных учений беспилотников иранская армия впервые применила на практике дрон Kaman-19 (Bow-19).

Об этом сообщило информационное агентство Исламской Республики IRNA 3 октября.



По словам бригадного генерала Ирана Алирезы Шейха, подразделения радиоэлектронной борьбы четырех сил иранской армии во время маневров отработали из РЭБ. Шейх проинформировал, что подразделения радиоэлектронной борьбы практиковали нарушение связи беспилотников с их наземной базой, а также радиоэлектронное обезвреживание атакующих дронов.

"Также на этом этапе учений успешно проведена воздушная операция по дезорганизации связи беспилотников Ababil-4 и Kaman-19", - добавил он.

Заместитель главнокомандующего иранской армией по вопросам координации Хабиболла Сайяри заявил, что почти 200 беспилотников прикрывают стратегические воды Персидского залива и Оманского моря на юге, а также в северных, восточных и западных районах на территории Ирана.

"На этом этапе учений из разных уголков страны были запущены беспилотники Chamorosh, Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Ababil-4, Ababil-5, Kaman-12, Yazdan, Mohajer-2, Mohajer-6. Армейцы наблюдали и идентифицировали цели, а также осуществляли охрану и мониторинг нужных районов на сухопутных, воздушных и морских границах, а также в международных водах", – пояснил он.

Сайяри добавил, что поддержка и усовершенствование боеготовности является одним из неотвратимых принципов армии Исламской Республики Иран и будет достигаться такими военными учениями в течение года.