Иран поставляет рф военную помощь через Каспийское море - CNN

13:19 26 мая Киев, Украина

По данным экспертов, Иран , вероятно, поставляет россии часть военной помощи через Каспийское море, включая ударные беспилотники "Шахед". Информация основана на анализе движения грузовых судов.

Журналисты пообщались с экспертами, отслеживающими движение грузов, и по доступным данным предполагают, что именно по Каспийскому морю может двигаться значительная часть "Шахедов", выстрелов для минометов и другое оружие, которое москва покупает у Тегерана для использования в войне против Украины.



Данные о движении судов свидетельствуют, что грузовые корабли на Каспии все чаще выключают транспондеры (автоматическую идентификационную систему, которую принято держать включенной), а это дает основания предполагать, что у них есть причины для такой секретности.



По данным Lloyd's List Intelligence, с сентября прошлого года в Каспийском море существенно возросло количество судов, скрывающих данные о своем движении. Преимущественно это корабли под российскими и иранскими флагами, среди которых немало судов, по своим техническим характеристикам пригодных для перевозки грузов военного назначения. Это произошло вскоре после того, как правительства США и Украины заявили, что москва приобрела беспилотники у Тегерана прошлым летом.



Отмечается, что чаще всего суда на Каспии отключают автоматическую систему идентификации возле иранских портов Амирабад и Анзали, а также на Волге и возле порта Астрахань.



С помощью данных из MarineTraffic, журналисты CNN отследили шесть кораблей под флагом рф и два иранских, которые, по предположениям опрошенных экспертов, ведут себя подозрительно. Они заметили определенные закономерности: суда могут следовать из иранских портов в Астрахани, но там не совершают официальный вход в порт. Некоторые корабли отключают передачу данных на подходе к Амирабаду и Астрахани, или в целом длительное время двигаются с выключенными транспондерами.



По словам экспертов, у западных союзников Украины нет возможностей остановить такие поставки оружия.

"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за приграничных стран – у них нет возможностей или мотивов препятствовать таким видам обмена", – сказал Мартин Келли, ведущий аналитик по разведке охранной компании EOS Risk Group.

Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, бывшие советские республики также имеют порты в Каспийском море.

"Эта идеальная среда для того, чтобы эта торговля прошла без противодействия", – отметил Мартин Келли.

Журналисты также проанализировали данные Flightradar24 и выяснили, что с мая 2022 года по март этого года иранские грузовые самолеты совершили в россию по меньшей мере 85 рейсов.

"Хотя часть иранских "Шахедов" могли привозить в россию самолетами, морской путь гораздо более выгоден, поскольку позволяет перевезти за один раз гораздо больший груз", — говорится в статье.

Журналисты обратились к правительствам Ирана и россии за комментариями, но не получили ответа.