Иран поставляет рф военную помощь через Каспийское море - CNN

13:19 26 мая Киев, Украина

По данным экспертов, Иран, вероятно, поставляет россии часть военной помощи через Каспийское море, включая ударные беспилотники "Шахед". Информация основана на анализе движения грузовых судов.
 
Об этом сообщает CNN.
 
Журналисты пообщались с экспертами, отслеживающими движение грузов, и по доступным данным предполагают, что именно по Каспийскому морю может двигаться значительная часть "Шахедов", выстрелов для минометов и другое оружие, которое москва покупает у Тегерана для использования в войне против Украины.

Данные о движении судов свидетельствуют, что грузовые корабли на Каспии все чаще выключают транспондеры (автоматическую идентификационную систему, которую принято держать включенной), а это дает основания предполагать, что у них есть причины для такой секретности.

По данным Lloyd's List Intelligence, с сентября прошлого года в Каспийском море существенно возросло количество судов, скрывающих данные о своем движении. Преимущественно это корабли под российскими и иранскими флагами, среди которых немало судов, по своим техническим характеристикам пригодных для перевозки грузов военного назначения. Это произошло вскоре после того, как правительства США и Украины заявили, что москва приобрела беспилотники у Тегерана прошлым летом.

Отмечается, что чаще всего суда на Каспии отключают автоматическую систему идентификации возле иранских портов Амирабад и Анзали, а также на Волге и возле порта Астрахань.

С помощью данных из MarineTraffic, журналисты CNN отследили шесть кораблей под флагом рф и два иранских, которые, по предположениям опрошенных экспертов, ведут себя подозрительно. Они заметили определенные закономерности: суда могут следовать из иранских портов в Астрахани, но там не совершают официальный вход в порт. Некоторые корабли отключают передачу данных на подходе к Амирабаду и Астрахани, или в целом длительное время двигаются с выключенными транспондерами.

По словам экспертов, у западных союзников Украины нет возможностей остановить такие поставки оружия.
"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за приграничных стран – у них нет возможностей или мотивов препятствовать таким видам обмена", – сказал Мартин Келли, ведущий аналитик по разведке охранной компании EOS Risk Group.
Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, бывшие советские республики также имеют порты в Каспийском море.
"Эта идеальная среда для того, чтобы эта торговля прошла без противодействия", – отметил Мартин Келли.
Журналисты также проанализировали данные Flightradar24 и выяснили, что с мая 2022 года по март этого года иранские грузовые самолеты совершили в россию по меньшей мере 85 рейсов.
"Хотя часть иранских "Шахедов" могли привозить в россию самолетами, морской путь гораздо более выгоден, поскольку позволяет перевезти за один раз гораздо больший груз", — говорится в статье.
Журналисты обратились к правительствам Ирана и россии за комментариями, но не получили ответа.