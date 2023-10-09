Иран помогал ХАМАС планировать атаку на Израиль - The Wall Street Journal

Иран помогал палестинскому движению ХАМАС спланировать атаку на Израиль 7 октября.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По информации газеты, офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа прорабатывали с представителями ХАМАС детали нападения. Встречи проходили в столице Ливана - Бейруте. По данным издания, 2 октября на встрече в Бейруте Иран одобрил нападение на Израиль.
Источники WSJ утверждают, что офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции с августа разрабатывали вместе с ХАМАС планы воздушного, наземного и морского вторжения в Израиль. Детали операции уточняли с представителями четырех группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе с ХАМАС и шиитской боевой группировкой "Хезбалла".
Информацию о причастности Ирана подтвердили также неназванный европейский чиновник и советник правительства Сирии.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По информации газеты, офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа прорабатывали с представителями ХАМАС детали нападения. Встречи проходили в столице Ливана - Бейруте. По данным издания, 2 октября на встрече в Бейруте Иран одобрил нападение на Израиль.
Источники WSJ утверждают, что офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции с августа разрабатывали вместе с ХАМАС планы воздушного, наземного и морского вторжения в Израиль. Детали операции уточняли с представителями четырех группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе с ХАМАС и шиитской боевой группировкой "Хезбалла".
Информацию о причастности Ирана подтвердили также неназванный европейский чиновник и советник правительства Сирии.
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