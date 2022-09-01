Иран ответил ЕС на проект возобновления ядерного соглашения - СМИ

Тегеран направил в Брюссель официальный ответ на предложенный проект возобновления ядерного соглашения 2015 года.
Об этом 15 августа сообщило Politico.
Как уточнил изданию высокопоставленный западный чиновник, реакция Ирана на предложение ЕС была получена в понедельник вечером.
Отмечается, что у Тегерана все еще есть сомнения в отношении восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который он заключил с мировыми державами.
Ответ в основном сосредоточен на нерешенных вопросах, связанных с санкциями и гарантиями. В течение последних нескольких месяцев Иран постоянно требовал гарантий того, что он сможет воспользоваться экономическими выгодами от возобновления соглашения.
По словам источника Politico, реакция Тегерана не содержит каких-либо дополнительных требований в отношении расследования происхождения многочисленных следов ядерных материалов, обнаруженных инспекторами МАГАТЭ на различных объектах в стране.
Как известно, Иран настаивает на том, что ядерная сделка может быть восстановлена только в случае, если расследование МАГАТЭ будет закрыто раз и навсегда.
В Евросоюзе разработали предложение, которое позволит это сделать, если МАГАТЭ подтвердит, что Иран предоставил достоверные ответы о происхождении следов урана до так называемого дня повторного внедрения, когда ядерная сделка вступит в силу.
Однако это предложение также позволит Ирану заблокировать день повторного внедрения, если расследование останется открытым.
Принял ли Тегеран сделку Брюсселя, или отклонил ее - пока не известно. При этом полученный ответ свидетельствует о том, что Иран хочет продолжить переговоры по некоторым аспектам проекта.
Как уточнил изданию высокопоставленный западный чиновник, реакция Ирана на предложение ЕС была получена в понедельник вечером.
Отмечается, что у Тегерана все еще есть сомнения в отношении восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который он заключил с мировыми державами.
Ответ в основном сосредоточен на нерешенных вопросах, связанных с санкциями и гарантиями. В течение последних нескольких месяцев Иран постоянно требовал гарантий того, что он сможет воспользоваться экономическими выгодами от возобновления соглашения.
По словам источника Politico, реакция Тегерана не содержит каких-либо дополнительных требований в отношении расследования происхождения многочисленных следов ядерных материалов, обнаруженных инспекторами МАГАТЭ на различных объектах в стране.
Как известно, Иран настаивает на том, что ядерная сделка может быть восстановлена только в случае, если расследование МАГАТЭ будет закрыто раз и навсегда.
В Евросоюзе разработали предложение, которое позволит это сделать, если МАГАТЭ подтвердит, что Иран предоставил достоверные ответы о происхождении следов урана до так называемого дня повторного внедрения, когда ядерная сделка вступит в силу.
Однако это предложение также позволит Ирану заблокировать день повторного внедрения, если расследование останется открытым.
Принял ли Тегеран сделку Брюсселя, или отклонил ее - пока не известно. При этом полученный ответ свидетельствует о том, что Иран хочет продолжить переговоры по некоторым аспектам проекта.
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