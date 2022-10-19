Иран окончательно решил отправить в россию ракеты и дополнительные дроны - Reuters

19:48 18 октября Киев, Украина





Об этом



По данным издания, соглашение было достигнуто 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных должностных лица влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили москву для переговоров с россией о поставках оружия. Иран окончательно решил предоставить россии ракеты класса "земля-земля" в дополнение к большему числу беспилотников для войны против Украины.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух иранских чиновников и двух дипломатов.По данным издания, соглашение было достигнуто 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных должностных лица влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили москву для переговоров с россией о поставках оружия.

"Россияне попросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности, ракеты семейства "Фатех" и "Зольфагар", - сказал один из иранских дипломатов, проинформированный о поездке.

Западный чиновник, проинформированный по этому вопросу, подтвердил слова иранского дипломата, заявив, что между Ираном и россией существует соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности классу "земля-земля", включая "Золфагар".