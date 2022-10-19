Иран окончательно решил отправить в россию ракеты и дополнительные дроны - Reuters

Иран окончательно решил предоставить россии ракеты класса "земля-земля" в дополнение к большему числу беспилотников для войны против Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух иранских чиновников и двух дипломатов.
По данным издания, соглашение было достигнуто 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных должностных лица влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили москву для переговоров с россией о поставках оружия.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух иранских чиновников и двух дипломатов.
По данным издания, соглашение было достигнуто 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных должностных лица влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили москву для переговоров с россией о поставках оружия.
Западный чиновник, проинформированный по этому вопросу, подтвердил слова иранского дипломата, заявив, что между Ираном и россией существует соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности классу "земля-земля", включая "Золфагар".
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