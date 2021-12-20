Иран объявил об истинной причине катастрофы МАУ

Организация гражданской авиации Ирана сообщила о причине катастрофы самолета МАУ. В докладе от 11 июля говорится, что в комплексе ПВО, который сбил украинский пассажирский самолет, из-за перемещения накануне произошло нарушение настроек.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", - указано в сообщении.

Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Ранее иранские военные утверждали, что самолет МАУ был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Как сообщалось, в июне власти Ирана заявили, что их расследование причин крушения самолета Boeing 737-800 МАУ почти завершено. По делу о сбитом украинском самолете были задержаны шесть человек.