Иран не получит никаких послаблений санкций - Блинкен

10:54 11 августа Киев, Украина

США не допускают никакой возможности для ослабления санкций против Ирана в процессе переговоров по освобождению американских граждан по незаконному заключению в этой стране.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Мексики в Вашингтоне.

По его словам, освобождение из тюрьмы пятерых американцев и отправление их под домашний арест — положительный шаг, и он ожидает, что вскоре они вернутся в США.
"Но позвольте мне четко прояснить несколько вещей: в любом случае, в любом отношении, Иран не получит никаких послаблений санкций. И в любом случае, когда мы будем участвовать в таких усилиях, чтобы вернуть американцев домой из Ирана, собственные средства Ирана будут переведены на ограниченные счета, чтобы средства могли быть использованы только для гуманитарных целей", — сказал Блинкен.