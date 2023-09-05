Иран не получит никаких послаблений санкций - Блинкен

США не допускают никакой возможности для ослабления санкций против Ирана в процессе переговоров по освобождению американских граждан по незаконному заключению в этой стране.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Мексики в Вашингтоне.
По его словам, освобождение из тюрьмы пятерых американцев и отправление их под домашний арест — положительный шаг, и он ожидает, что вскоре они вернутся в США.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Мексики в Вашингтоне.
По его словам, освобождение из тюрьмы пятерых американцев и отправление их под домашний арест — положительный шаг, и он ожидает, что вскоре они вернутся в США.
Накануне стало известно, что Иран в результате продолжительных переговоров освободил из тюрьмы пятерых американских граждан под домашний арест.
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