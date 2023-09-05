Иран не получит никаких послаблений санкций - Блинкен

"Но позвольте мне четко прояснить несколько вещей: в любом случае, в любом отношении, Иран не получит никаких послаблений санкций. И в любом случае, когда мы будем участвовать в таких усилиях, чтобы вернуть американцев домой из Ирана, собственные средства Ирана будут переведены на ограниченные счета, чтобы средства могли быть использованы только для гуманитарных целей", — сказал Блинкен.