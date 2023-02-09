Иран модифицирует дроны-камикадзе, которые рф использует для ударов по Украине

17:18 09 февраля Киев, Украина

Иран передал россии сотни беспилотников, многие из которых нанесли разрушительный удар по энергосистеме и энергетическим объектам Украины.

Исследовав обломки неразорвавшегося "Шахеда", которым россия целилась по Одессе в октябре 2022 года, британская Conflict Armament Research вместе с украинскими военными заметили, что его боеголовку модифицировали.



По их мнению, боеголовки "были поспешно модифицированы плохо подогнанными друг к другу слоями из десятков мелких металлических осколков,

которые при ударе разлетаются по большому радиусу".

Помимо осколков, по окружности боевой части расположены еще 18 более мелких "зарядов", которые при расплавлении взрывной волной способны

пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект "на 360 градусов".

Накопление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы, говорится в материале CNN.



Вместе с тем боеголовки, предназначенные для боевых целей, таких как танки или артиллерийские орудия, могут иметь другую конструкцию: с лобовым кумулятивным зарядом, который используется для более концентрированных целей.



Боеголовка, исследованная CAR, имеет радиальный кумулятивный эффект, что может привести к большей площади поражения.