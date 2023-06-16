Иран испытал новую баллистическую ракету "Хейбар"

14:52 25 мая Киев, Украина

В Иране презентовали новейшую баллистическую ракету семейства "Хорремшехр", которая называется "Хейбар". Испытание ракеты прошло при присутствии министра обороны,  генерала Мохаммада-Реза Аштияни и поддержке Вооруженных сил Ирана.

Об этом сообщает агентство Irna.

"Хейбар", новейшая версия семейства "Хорремшехр", представляет собой ракету на жидком топливе с дальностью полета 2000 км. Заявлено, что он способен нести боеголовку весом до 1500 кг.

Ракета имеет стратегические и тактические особенности — наличие системы наведения и управления на среднем участке полета, использование этой системы и двигателей наведения в боеголовке приводит к контролю состояния и коррекции траектории боеголовки вне атмосферы, где происходит управление этой ракетой.

Отмечается, что эта особенность приводит к тому, что ракета Хейбар не нуждается в деятельности системы наведения и управления в атмосфере и таким образом полностью невосприимчива к атакам радиоэлектронной борьбы.