Иран испытал новую баллистическую ракету "Хейбар"

В Иране презентовали новейшую баллистическую ракету семейства "Хорремшехр", которая называется "Хейбар". Испытание ракеты прошло при присутствии министра обороны, генерала Мохаммада-Реза Аштияни и поддержке Вооруженных сил Ирана.
Об этом сообщает агентство Irna.
"Хейбар", новейшая версия семейства "Хорремшехр", представляет собой ракету на жидком топливе с дальностью полета 2000 км. Заявлено, что он способен нести боеголовку весом до 1500 кг.
Ракета имеет стратегические и тактические особенности — наличие системы наведения и управления на среднем участке полета, использование этой системы и двигателей наведения в боеголовке приводит к контролю состояния и коррекции траектории боеголовки вне атмосферы, где происходит управление этой ракетой.
Отмечается, что эта особенность приводит к тому, что ракета Хейбар не нуждается в деятельности системы наведения и управления в атмосфере и таким образом полностью невосприимчива к атакам радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщает агентство Irna.
"Хейбар", новейшая версия семейства "Хорремшехр", представляет собой ракету на жидком топливе с дальностью полета 2000 км. Заявлено, что он способен нести боеголовку весом до 1500 кг.
Ракета имеет стратегические и тактические особенности — наличие системы наведения и управления на среднем участке полета, использование этой системы и двигателей наведения в боеголовке приводит к контролю состояния и коррекции траектории боеголовки вне атмосферы, где происходит управление этой ракетой.
Отмечается, что эта особенность приводит к тому, что ракета Хейбар не нуждается в деятельности системы наведения и управления в атмосфере и таким образом полностью невосприимчива к атакам радиоэлектронной борьбы.
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