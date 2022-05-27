Пока европейские страны вводят жесткие санкции против россии за ее войну в Украине, находятся и те, кто готов развивать отношения со страной-агрессором.
Иран договорился о бартерной торговле с россией, чтобы обеспечить поставки сырья для использования в металлургическом и горнодобывающем секторе.
По словам министра торговли и промышленности Ирана Сейед Реза Фатеми Амина, договоренности были достигнуты в ходе заседания межправкомиссии рф и Ирана, 26 мая.
Представители двух стран уже договорились об экспорте российской стали в обмен на автомобильные запчасти. Кроме того, некоторые иранские компании подписали соглашения о поставке или ремонте газовых турбин на российских электростанциях. Амин добавил, что Ирану также нужны от России свинец, цинк и глинозем, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос.
Во время визита вице-премьер Александр Новак передал иранской стороне список продукции, необходимой россии для автомобильной, судостроительной и фармацевтической промышленности, пишет Shana. Он также сообщил, что российские специалисты в течение месяца посетят иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас для оценки их пропускной способности.
СМИ добавляют, что увеличением двусторонней торговли Иран и россия стремятся компенсировать последствия американских санкций, направленных против их экономик.
Во время визита вице-премьер Александр Новак передал иранской стороне список продукции, необходимой россии для автомобильной, судостроительной и фармацевтической промышленности, пишет Shana. Он также сообщил, что российские специалисты в течение месяца посетят иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас для оценки их пропускной способности.
СМИ добавляют, что увеличением двусторонней торговли Иран и россия стремятся компенсировать последствия американских санкций, направленных против их экономик.
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