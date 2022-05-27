14:49 27 мая Киев, Украина

Пока европейские страны вводят жесткие санкции против россии за ее войну в Украине, находятся и те, кто готов развивать отношения со страной-агрессором.

Иран договорился о бартерной торговле с россией, чтобы обеспечить поставки сырья для использования в металлургическом и горнодобывающем секторе.

По словам министра торговли и промышленности Ирана Сейед Реза Фатеми Амина, договоренности были достигнуты в ходе заседания межправкомиссии рф и Ирана, 26 мая.