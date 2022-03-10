Ирак возобновил обстрелы американских баз

08:13 10 Июнь Киев, Украина

После последнего обстрела американских военных баз в Ираке прошло почти четыре месяца и вот инцидент снова повторился. Обстрелам подверглись базы, расположенные вблизи Багдада

Об этом сообщает Reuters в четверг, 10 июня.



По информации агентства, ракеты нанесли удары вблизи сил и подрядчиков США в Ираке - около воздушной базы к северу от Багдада и военной базы в международном аэропорту Багдада.



По меньшей мере три ракеты поразили военную базу Балад, где размещены американские подрядчики. Одна из ракет вскоре взорвалась вблизи аэропорта на базе, которую используют американские военные самолеты.



Напомним, силы США в составе международной коалиции были введены в Ирак в 2003 году из-за угрозы со стороны режима Саддама Хусейна. После годов участия в конфликте американские войска были выведены из Ирака в 2011 году. Однако в 2014 году администрация Барака Обамы приняла решение вернуть контингент США в Ирак из-за угрозы со стороны ИГИЛ.





