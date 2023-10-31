Иордания попросила США развернуть системы ПВО Patriot на ее территории

Иордания попросила Соединенные Штаты Америки развернуть системы противовоздушной обороны Patriot для усиления обороны своей границы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке .
Об этом пишет агентство Reuters.
Об этом пишет агентство Reuters.
Американские ракеты Patriot были размещены в Иордании в 2013 году после восстания в соседней Сирии. Тогда королевство опасалось, что гражданская война может перекинуться на ее территорию и разжечь региональный конфликт.
По словам чиновников, Иордания все больше волнуется из-за того, что израильская бомбардировка Сектора Газа после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября может вызвать кризис в стране.
В последние недели Соединенные Штаты направили на Ближний Восток значительное количество военно-морских сил, в том числе два авианосца, их корабли поддержки и добавили тысячи войск в регионе.
Армия Иордании является одним из крупнейших получателей внешнего военного финансирования Вашингтона, исчисляемого сотнями миллионов долларов.
С начала сирийского конфликта в 2011 году Вашингтон потратил сотни миллионов долларов, чтобы помочь Амману создать сложную систему наблюдения, известную как "Программа безопасности границ", чтобы остановить проникновение боевиков из Сирии и Ирака.
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