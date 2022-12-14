Иордания перекрыла российским авиакомпаниям воздушный коридор в Египет

16:26 13 декабря Киев, Украина

Вслед за Турцией и Саудовской Аравией свое воздушное пространство для российских перевозчиков начали закрывать авиавласти Иордании.



Программы с пролетами в Египет через территорию Иордании столкнулись с отказами на прошлой неделе. Первой пострадавшей компанией стала Nordwind, выполнявшая рейсы на египетские курорты для туроператора Pegas Touristik.



Запрет властей Иордании связан с двойной «пропиской» лайнеров, на которых летают российские чартерные перевозчики. Их владельцы — зарубежные лизингодатели — регистрировали самолеты главным образом на Бермудах, а после начала войны и введения санкций потребовали вернуть взятые в аренду суда. Власти рф отказались, а президент владимир путин поручил перерегистрировать авиапарк в россии, чтобы использовать его на внутренних рейсах. Но регистрация в двух юрисдикциях нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.



Формальные требования Иордании заключаются в том, чтобы российские перевозчики предоставили страховку, причем с обязательным перестрахованием на английском рынке. Но это условие заведомо невыполнимо: британский страховой рынок для россии закрыт из-за санкций.



В результате Nordwind, летающая на самолётах Boeing 737-800 с двойной регистрацией, была вынуждена отменить все рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Следом пострадала i-Fly, для которой небо Иордании закрывается с 15 декабря.



i-Fly же не планирует отказываться от полетов в Египет: она начнет летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по новым маршрутам в облет Саудовской Аравии с юга, что, впрочем, существенно увеличит продолжительность рейсов.



Месяц назад российские самолеты с двойной регистрацией перестала пускать в свое воздушное пространство Турция, а еще летом аналогичное решение принял Китай.