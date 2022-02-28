Иностранные звезды выражают свою поддержку украинцам и призывают Путина остановить войну!
Среди них – певица Madonna, которая обратилась с просьбой к мировому сообществу оказывать гуманитарную помощь украинцам и назвала атаку со стороны России бессмысленным и алчным вторжением.
Также в Instagram она опубликовала видео попадания ракеты в жилой дом в Киеве.
«Путин продолжает свои бессмысленные и ужасающие атаки на Украину! Каждый день убивают и ранят невинных людей! Невинные люди борются за свою жизнь и учатся стрелять из оружия, чтобы защитить себя. Так многие храбрые люди остаются воевать», – прокомментировала певица.
Весь мир сегодня объединяется вокруг Украины!
Среди них – певица Madonna, которая обратилась с просьбой к мировому сообществу оказывать гуманитарную помощь украинцам и назвала атаку со стороны России бессмысленным и алчным вторжением.
Также в Instagram она опубликовала видео попадания ракеты в жилой дом в Киеве.
«Путин продолжает свои бессмысленные и ужасающие атаки на Украину! Каждый день убивают и ранят невинных людей! Невинные люди борются за свою жизнь и учатся стрелять из оружия, чтобы защитить себя. Так многие храбрые люди остаются воевать», – прокомментировала певица.
Весь мир сегодня объединяется вокруг Украины!
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