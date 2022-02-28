13:42 28 Февраль Киев, Украина

Иностранные звезды выражают свою поддержку украинцам и призывают Путина остановить войну!



Среди них – певица Madonna, которая обратилась с просьбой к мировому сообществу оказывать гуманитарную помощь украинцам и назвала атаку со стороны России бессмысленным и алчным вторжением.



Также в Instagram она опубликовала видео попадания ракеты в жилой дом в Киеве.



«Путин продолжает свои бессмысленные и ужасающие атаки на Украину! Каждый день убивают и ранят невинных людей! Невинные люди борются за свою жизнь и учатся стрелять из оружия, чтобы защитить себя. Так многие храбрые люди остаются воевать», – прокомментировала певица.



Весь мир сегодня объединяется вокруг Украины!