Иностранные СМИ о событиях в Казахстане

10:17 11 Январь Киев, Украина





Иностранные СМИ и эксперты разных стран изложили свое видение последствий событий в Казахстане.



Политический аналитик из Алматы Досим Сатпаев считает, что ядром жестокой толпы, напавшей на силовики и захватившего здания, являются безработные молодые люди из бедных семей, пишет BBC . После того, как президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – а другими словами, к России – правительству удалось обуздать мародеров, и вообще навести порядок. Однако какую цену придется заплатить за это?Иностранные СМИ и эксперты разных стран изложили свое видение последствий событий в Казахстане.Политический аналитик из Алматы Досим Сатпаев считает, что ядром жестокой толпы, напавшей на силовики и захватившего здания, являются безработные молодые люди из бедных семей, пишет BBC .

«Если посмотреть на крупные города Казахстана, то можно увидеть много безработной молодежи, а это потенциально агрессивная масса. Теперь эти люди пытались использовать события в Алматы в своих интересах», – делится он своим видением.

«Среди аналитиков есть мнение, что недовольство общественности не объясняет высокий градус жестокости со стороны протестующих. Они считают, что к этим столкновениям привела борьба за власть между нынешним президентом Касимом-Жомартом Токаевым и эксглавой государства Нурсултаном Назарбаевым . Есть мнение, что недавний арест бывшего руководителя секретной службы и близкого соратника Назарбаева Карима Массимова является иллюстрацией этой борьбы. Конкуренция за власть внутри элиты представляет серьезную угрозу стабильности Казахстана, говорит Сатпаев. Однако борьба за власть не обязательно между двумя лидерами, а возможно между теми, кто принадлежит к их «ближнему окружению», – утверждает политический аналитик.



После 7,5 лет гибридной войны глава РФ Путин фактически потерпел неудачу: политика Украины не изменилась так, как он хотел бы. Именно из-за тупика на украинском фронте он заговорил об эскалации в Казахстане. Такое мнение высказал директор Евразийского центра Атлантического Совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах и в Узбекистане в 2000-2003 Джон Гербст, которого цитирует Voice of America .

Джон Гербст: «Если бы народ Казахстана свергнул нынешний режим и какая-то новая власть была настроена на реформы – это стало бы потерей для России»

«У нас еще нет точных цифр относительно количества российских военных отправленных в Казахстан. Я видел данные – от трех до тринадцати тысяч. Если это количество войск сможет подавить восстание, то на границах России и Украины ничего особенно не изменится. Но если этой численности окажется недостаточно и придется направить еще десятки тысяч, я не уверен, что Путин сможет поддержать нынешний уровень военной эскалации на границах Украины. Тогда она сможет получить передышку», – добавляет эксперт.

Население Кыргызстана озабочено кризисом у соседей, местное население эмоционально выражает поддержку Казахстану. Новость о том, что киргизская армия будет участвовать в коалиции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для поддержки казахстанских правительственных сил, здесь вызвала негодование, пишет The Diplomat .

Люди в Киргизии активно подписывают петицию против такого участия, активисты провели акцию протеста перед правительственными зданиями столицы Бишкека. Они призвали президента и парламент не посылать кыргызских солдат в поддержку коррумпированной казахской диктатуры против своего народа. Они воспринимают ОДКБ как оружие Путина, посредством которого Россия может вести прокси-войны для укрепления диктатур в бывших советских странах-сателлитах.



Киргизы также напоминают, что ОДКБ отклонила прошение Бишкека о поддержке во время межнациональных столкновений в 2010 году и когда в прошлом году, когда таджикская армия напала на жителей Киргизии в приграничных селах. Юристы-активисты также отмечают, что мандат ОДКБ на вмешательство направлен на ситуации, в которых имеется акт агрессии со стороны иностранного государства, а этого сейчас нет, пишет издание.



Привлечение ОДКБ нарушило равновесие, которое Казахстан мог удерживать между Востоком и Западом. С момента обретения независимости от Советского Союза Казахстан был и частью экономических амбиций Китая, и ключевым союзником России и дружественным государством для Соединенных Штатов и Европейского Союза. Однако теперь это уже не так, считает эксперт из Центральной Азии из Питтсбургского университета Дженнифер Брик Муртазашвили, которую цитирует Foreign Policy . «Я думаю, что привлечение ОДКБ станет огромным ударом по суверенитету Казахстана, изменяющим баланс сил в регионе», – сказала она.



Развертывание ОДКБ станет испытанием для Токаева, поскольку он стремится выйти из тени давнего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. «Увидим, как местные силы безопасности отреагируют на русские войска. Будут ли они лояльны Токаеву? То есть лояльными этого нового человека, пришедшего к власти, и первое, что сделало, это привлекла иностранцев», – комментирует эксперт.



Таких масштабных протестов, как нынешние, с точки зрения скорости развития и эскалации, в Казахстане не было никогда, подчеркивает эксперт Фонда имени Фридриха Эберта (старейший политический фонд Германии) Кристоф Мор, которого цитирует Deutsche Welle .



По словам Мора, Нур-Султан долгое время стремился проводить многовекторную внешнюю политику, выстраивать хорошие отношения не только с РФ, но и с Китаем и Западом. Поэтому, по его мнению, нынешний разворот в сторону Москвы для Казахстана шаг неоднозначен. «Можно предположить, что влияние России на страну теперь вырастет. Однако финальные выводы пока делать рано», – отмечает эксперт.

«У Казахстана есть потенциал для углубленного диалога между государством и обществом по демократизации. Правительство пыталось прислушаться к гражданскому обществу еще до начала протестов. Станет ли нынешний момент, учитывая нынешнюю спираль насилия именно тем, с которого начнется демократизация в Казахстане – я бы не спешил с выводами. Конечно, мы были бы рады, если бы диалог между сторонами конфликта привел к преобразованиям в казахском обществе, которые позволили бы на долгосрочной основе решать системные проблемы и создавать более справедливую экономику», – добавил эксперт.

«Майданные технологии»?



У Путина, конечно, своя позиция по поводу событий в Казахстане. Лидер страны-агрессора, комментируя ситуацию, не смог не упомянуть Украину. И это показательно.



"Активно применялись свойственные майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов", - отметил глава РФ.



Президент России также подчеркнул, что «угроза казахстанской государственности» возникла отнюдь не из-за стихийных протестов, вызванных ростом цен на топливо, а потому, что ситуацией «воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы».



Свои «пять копеек» вставил и президент Беларуси Александр Лукашенко, недавно находившийся в похожей ситуации. Он подчеркнул, что «эти люди ( протестующие ) хотели развязать в республике братоубийственную войну с последующей организацией антиконституционного переворота и изменением курса политики».



По словам белорусского президента, «Беларусь уже испытывала на себе такой вызов и понимает всю серьезность ситуации и большую ответственность за судьбу государства». Более того, Минск выразил готовность всеми силами помогать обеспечению стабильной обстановки.