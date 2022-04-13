Иностранные магазины начали блокировать покупки по картам UnionPay из россии

17:42 13 апреля Киев, Украина

Зарубежные онлайн-магазины начали блокировать покупки по картам китайской платежной системы UnionPay, выпущенным в россии, сообщает «Коммерсант».



В колл-центрах российских банков, назвали распространенным явлением невозможность оплаты через UnionPay. Также известны случаи, когда физическую карту UnionPay из россии не приняли за рубежом, например, в США.



В неофициальных беседах банкиры рассказали, что из-за войны в Украине иностранные магазины «решили просто не обслуживать россиян», хотя санкции этого не предусматривают.

«Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в рф, вне зависимости от платежной системы», — сказал один из источников издания.

В UnionPay это никак не комментировали и в ситуацию, вероятно, предпочитают не вмешиваться, пишет газета.



Напомним, после начала войны в Украине крупнейшие платежные системы, в том числе Visa и Mastercard, объявили о прекращении работы в россии. В результате карты россиян перестали работать за границей, в том числе для совершения покупок в иностранных онлайн-магазинах. Из крупных платежных систем на рынке рф осталась только китайская UnionPay, работающая в 180 странах. Из-за этого в россии возник ажиотажный спрос на карты UnionPay. Сейчас их выпускают уже десять российских банков. По оценкам экспертов, с начала войны россияне заказали уже полмиллиона таких карт.