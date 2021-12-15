Индонезия погибает от циклона Сероя: десятки погибших, тысячи эвакуированных

12:18 05 Апрель Киев, Украина

Тропический циклон Сероя обрушился на группу островов на юго-востоке Индонезии и Восточного Тимора. По его вине были эвакуированы тысячи людей, погибло около 80 человек.



Об этом сообщает Reuters.



В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара погибли 55 человек и 40 пропали без вести в результате циклона, который вызвал внезапные наводнения, оползни.



Отмечается, что более 400 человек были эвакуированы, а тысячи - пострадали.



В Восточном Тиморе, который делит остров Тимор с Индонезией, 21 человек погиб в результате оползней, внезапных наводнений и упавшего дерева, в основном в столице Дили, более 1500 человек были эвакуированы.



Обрушились несколько мостов, упали деревья и заблокировали некоторые дороги в Индонезии, как минимум одно судно затонуло в результате сильной волны, вызванной циклоном, что усложнило поисково-спасательные операции.



Президент Джоко Видодо выразил соболезнования и призвал жителей следовать указаниям полевых офицеров во время экстремальной погоды.



Циклон Сероя обрушился на море Саву на юго-западе от острова Тимор рано утром в понедельник.



Местные СМИ сообщают, что в течение следующих 24 часов интенсивность циклона может усилиться, что приведет к еще большему количеству дождя, волн и ветров.