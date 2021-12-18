Индонезия: количество жертв превысило полторы сотни, количество пропавших неизвестно

Жертвами наводнений и оползней, которые разрушают Индонезию третий день подряд стали минимум 157 человек.
Об этом пишет ТАСС.
По данным индонезийского агентства по ликвидации стихийных бедствий, число погибших на островах достигло 130 человек, в Восточном Тиморе - 27 смертей.
Первый удар стихии произошел в ночь на воскресенье, 4 апреля. В стране не прекращаются продолжительные ливни.
Напомним, у побережья Индонезии 4 апреля произошло мощное землетрясение. Очаг землетрясения залегал на глубине 328 километров.
По данным индонезийского агентства по ликвидации стихийных бедствий, число погибших на островах достигло 130 человек, в Восточном Тиморе - 27 смертей.
Первый удар стихии произошел в ночь на воскресенье, 4 апреля. В стране не прекращаются продолжительные ливни.
Напомним, у побережья Индонезии 4 апреля произошло мощное землетрясение. Очаг землетрясения залегал на глубине 328 километров.
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