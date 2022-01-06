Индонезийская подлодка Nanggala с экипажем признана погибшей

Попытки найти и спасти экипаж индонезийской подводной лодки не увенчались успехом. Лодка признана затонувшей, а весь экипаж – погибшим. Сегодня, 25 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо выступил со специальным видеообращением, в котором заявил о гибели подводной лодки Nanggala, на борту которой находился экипаж из 53 военнослужащих.
Командование ВМС доложило ему, что судно затонуло в Балийском море, отметил президент. Он пообещал приложить максимум усилий для поисков подлодки.
Индонезийский народ скорбит, в связи с гибелью "патриотов, охранявших суверенитет страны", сказал Видодо, назвав произошедшее трагедией.
Nanggala могла треснуть. Такую вероятную причину катастрофы назвал начальник штаба ВМФ страны адмирал Юдо Маргоно.
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