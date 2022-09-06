Индия заявила о готовности отказаться от нефти из рф, если появится альтернатива российскому сырью

19:27 06 сентября Киев, Украина

Индия рассмотрит возможность поддержки предложенного США ограничения цен на российскую нефть только в том случае, если будут обеспечены поставки из таких стран, как Венесуэла и Иран.

Об этом Economic Times сообщили индийские чиновники, знакомые с позицией правительства по нефтяному вопросу.



Страны G7 на прошлой неделе достигли договоренности о введении лимита цен на нефть из россии, при превышении которого будет запрещено страхование ее морских перевозок.



Китай отказался присоединяться к этому механизму и от лица официального представителя МИДа Мао Нин призвал к «диалогу» ради стабилизации энергетических рынков. Индия также ответила отказом делегации американских чиновников, которые посещали Нью-Дели в конце августа, заявив, что для сделки нужен более широкий консенсус



Но на деле позиция Индии заключается в том, что «потолок цен» возможен, если обеспечить альтернативу российскому сырью, пояснили один из источников ET.

«Можно говорить о «потолке», когда иранские или венесуэльские поставки появятся на рынке», - сказал он.

россия, напомним, пригрозила прекратить экспорт нефти в страны, которые присоединятся к лимиту на ее стоимость.



С начала войны в Украине Индия в 30 раз увеличила закупки российской нефти, спасая нефтяников от бойкота, объявленного европейскими клиентами. Если в январе на индийский рынок из рф уходило лишь 30 тысяч баррелей в день, то в начале июня поставки достигли рекордных 840 тысяч баррелей.



В августе на фоне визита американских чиновников, призывавших Индию не нарушать введенные против россии санкции, экспорт начал резко падать: в начале месяца это было 960 тысяч баррелей в сутки, а на последней неделе - уже лишь 540 тысяч (-44%).