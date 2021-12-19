Индия заявила, что начались поставки российского ракетного комплекса С-400

08:41 07 Декабрь Киев, Украина

Как заявил в понедельник министр иностранных дел Нью-Дели, Россия начала поставки своей системы противоракетной обороны большой дальности С-400, что вызвало угрозы санкций США в отношении Индии.



«Поставки начались в этом месяце и будут продолжаться», - заявил министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла после визита в Нью-Дели президента России Владимира Путина.



Отметим, Вашингтон ранее ставил Дели в известность, что в случае закупки оружия в России, Индии грозят санкции в соответствии с законом США от 2017 года. На что Индия отвечала, что намерена руководствоваться исключительно интересами собственной национальной безопасности.