Индия запретила производителям дронов использовать китайские компоненты

10:25 08 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters. Власти Индии запретили компаниям-производителям беспилотников, которыми пользуется армия страны, использовать в производстве китайские детали из соображений безопасности.Об этом сообщает Reuters.

Индия в последние месяцы запретила отечественным производителям военных беспилотников использовать компоненты, изготовленные в Китае, из-за беспокойства по поводу уязвимости безопасности, согласно четырём представителям оборонной и промышленной промышленности и документам, с которыми ознакомился Reuters", — говорится в сообщении.

Как поясняет информагентство, эта мера была принята на фоне напряженности в отношениях между соседями в то время, как Нью-Дели проводит военную модернизацию, которая предполагает более широкое использование беспилотных квадрокоптеров, дронов с высокой дальностью полета и других автономных систем.



Однако на фоне стремлений индийской промышленности удовлетворить потребности вооруженных сил страны представители обороны и промышленности заявили, что руководители службы безопасности Индии озабочены риском сбора разведывательных данных китайскими компонентами, обеспечивающими функции связи, камер, радиопередачи и операционного программного обеспечения дронов.



Трое из этих людей и некоторые из шести других чиновников и деятелей промышленности, предоставивших информацию журналистам Reuters, говорили на условиях анонимности, поскольку они не имели права общаться со СМИ или из-за чувствительности темы. Министерство обороны Индии не ответило на вопросы информагентства.