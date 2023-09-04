Индия запретила производителям дронов использовать китайские компоненты

Власти Индии запретили компаниям-производителям беспилотников, которыми пользуется армия страны, использовать в производстве китайские детали из соображений безопасности.
Об этом сообщает Reuters.
Об этом сообщает Reuters.
Как поясняет информагентство, эта мера была принята на фоне напряженности в отношениях между соседями в то время, как Нью-Дели проводит военную модернизацию, которая предполагает более широкое использование беспилотных квадрокоптеров, дронов с высокой дальностью полета и других автономных систем.
Однако на фоне стремлений индийской промышленности удовлетворить потребности вооруженных сил страны представители обороны и промышленности заявили, что руководители службы безопасности Индии озабочены риском сбора разведывательных данных китайскими компонентами, обеспечивающими функции связи, камер, радиопередачи и операционного программного обеспечения дронов.
Трое из этих людей и некоторые из шести других чиновников и деятелей промышленности, предоставивших информацию журналистам Reuters, говорили на условиях анонимности, поскольку они не имели права общаться со СМИ или из-за чувствительности темы. Министерство обороны Индии не ответило на вопросы информагентства.
Однако на фоне стремлений индийской промышленности удовлетворить потребности вооруженных сил страны представители обороны и промышленности заявили, что руководители службы безопасности Индии озабочены риском сбора разведывательных данных китайскими компонентами, обеспечивающими функции связи, камер, радиопередачи и операционного программного обеспечения дронов.
Трое из этих людей и некоторые из шести других чиновников и деятелей промышленности, предоставивших информацию журналистам Reuters, говорили на условиях анонимности, поскольку они не имели права общаться со СМИ или из-за чувствительности темы. Министерство обороны Индии не ответило на вопросы информагентства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии