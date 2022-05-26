Индия введет ограничения на экспорт сахара

10:27 26 мая Киев, Украина

С 1 июня в Индии начнут действовать ограничения на экспорт сахара, что бы предотвратить повышение цен.



Об этом сообщило издание The Economic Times.



Отмечается, что индийское правительство обязало поставщиков получать разрешения на продажу сахара за границу в период с 1 июня по 31 октября.



Ограничения касаются экспорта сахара-сырца, рафинированного и белого сахара, говорится в уведомлении Главного управления внешней торговли (DGFT). При этом они не будут применяться к поставкам сахара в США и Европейский союз в рамках установленных ранее квот.



Как известно, Индия является крупнейшим в мире производителем этого продукта и вторым по величине экспортером после Бразилии. Эксперты полагают, что решение страны окажет влияние на стоимость сахара по всему миру.



Издание напомнило, что Индия и другие страны мира предпринимают аналогичные меры в экономике на фоне войны в Украине, которая привела к резкому росту цен на продукты питания во многих регионах.