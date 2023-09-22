Индия временно приостановила выдачу виз канадцам

07:43 22 сентября Киев, Украина





Эту информацию сообщило агентство ВВС. Индия временно приостановила выдачу виз гражданам Канады из-за усилившегося конфликта, связанного с убийством лидера сикхов на территории Канады.Эту информацию сообщило агентство ВВС.

Посольство Индии в Канаде распространило важное сообщение, в котором говорится: "По оперативным причинам, начиная с 21 сентября 2023 года, индийские визовые услуги приостанавливаются до дальнейшего уведомления". Это сообщение было опубликовано на сайте индийского визового сервис-провайдера BLS.



Информация о приостановке выдачи виз появилась впервые на сайте Службы иммиграции и натурализации Индии в четверг.



Пока министерство иностранных дел Индии отказывается комментировать данное решение.



Этот шаг последовал за рекомендацией Индии, призывающей своих граждан, находящихся в Канаде или планирующих посещение этой страны, проявлять максимальную осторожность.

Напряженность между двумя странами возросла после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о наличии "достоверных доказательств", связывающих Индию с убийством лидера сикхов и гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджжара, которого Индия объявила террористом в 2020 году. Индия отвергла эти обвинения, называя их "абсурдными".



Согласно данным переписи 2021 года, в Канаде проживает около 1,4 миллиона человек индийского происхождения, что составляет 3,7% населения страны.