Индия временно приостановила выдачу виз канадцам

Индия временно приостановила выдачу виз гражданам Канады из-за усилившегося конфликта, связанного с убийством лидера сикхов на территории Канады.
Эту информацию сообщило агентство ВВС.
Эту информацию сообщило агентство ВВС.
Информация о приостановке выдачи виз появилась впервые на сайте Службы иммиграции и натурализации Индии в четверг.
Пока министерство иностранных дел Индии отказывается комментировать данное решение.
Этот шаг последовал за рекомендацией Индии, призывающей своих граждан, находящихся в Канаде или планирующих посещение этой страны, проявлять максимальную осторожность.
Напряженность между двумя странами возросла после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о наличии "достоверных доказательств", связывающих Индию с убийством лидера сикхов и гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджжара, которого Индия объявила террористом в 2020 году. Индия отвергла эти обвинения, называя их "абсурдными".
Согласно данным переписи 2021 года, в Канаде проживает около 1,4 миллиона человек индийского происхождения, что составляет 3,7% населения страны.
Согласно данным переписи 2021 года, в Канаде проживает около 1,4 миллиона человек индийского происхождения, что составляет 3,7% населения страны.
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