Индия ведет переговоры с россией об импорте пшеницы со скидкой. Такие поставки из рф позволят Нью-Дели эффективнее вмешиваться в рынок, чтобы снизить цены на пшеницу.
По словам анонимного источника, правительство Индии изучает возможность импорта пшеницы через частную торговлю и соглашения между правительствами. Решение будет приниматься осторожно.
Индия не импортировала пшеницу через межправительственные соглашения много лет. Последний раз она закупила большое количество пшеницы в 2017 году - 5,3 млн тонн.
План индийского правительства импортировать российскую пшеницу является одной из мер, направленных на снижение цен на основные товары: топливо, крупы и бобовые, а также для смягчения влияния инфляции на бедных.
Обсуждения в настоящее время носят частный характер, окончательное решение может быть принято через несколько недель.
Высший государственный служащий федерального министерства продовольствия Санджив Чопра ранее заявил, что предложений об импорте пшеницы из россии не поступало.
По словам анонимного источника, правительство Индии изучает возможность импорта пшеницы через частную торговлю и соглашения между правительствами. Решение будет приниматься осторожно.
Индия не импортировала пшеницу через межправительственные соглашения много лет. Последний раз она закупила большое количество пшеницы в 2017 году - 5,3 млн тонн.
План индийского правительства импортировать российскую пшеницу является одной из мер, направленных на снижение цен на основные товары: топливо, крупы и бобовые, а также для смягчения влияния инфляции на бедных.
Обсуждения в настоящее время носят частный характер, окончательное решение может быть принято через несколько недель.
Высший государственный служащий федерального министерства продовольствия Санджив Чопра ранее заявил, что предложений об импорте пшеницы из россии не поступало.
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