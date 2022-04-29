Индия: в пассажирский автобус на скорости влетел грузовик, известно о 18 погибших

На севере Индии, в стоящий на обочине пассажирский автобус с людьми в салоне, на полной скорости въехал грузовик. В результате столкновения погибли как минимум 18 человек. Количество пострадавших вдвое больше.
Об этом в среду, 28 июля, сообщает Hindu со ссылкой на полицию.
По данным полиции, из-за поломки автобус остановился на обочине, часть пассажиров остались внутри, некоторые вышли на улицу. В это время в него на большой скорости сзади врезался грузовик, что привело к гибели людей.
Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Полиция проводит спасательную операцию на месте аварии.
Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, ежегодно жертвами ДТП в стране становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.
По данным полиции, из-за поломки автобус остановился на обочине, часть пассажиров остались внутри, некоторые вышли на улицу. В это время в него на большой скорости сзади врезался грузовик, что привело к гибели людей.
Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Полиция проводит спасательную операцию на месте аварии.
Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, ежегодно жертвами ДТП в стране становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии