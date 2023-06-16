Индия успешно запустила ракету с новым навигационным спутником

Сегодня, 29 мая, в Индии Организация космических исследований и разработок (ISRO) успешно отправила в космос ракету-носитель с новым навигационным спутником.
Запуск миссии GSLV-F12/NVS-01 состоялся на космодроме в Шрихарикоте, и он отмечен как значимое достижение в космической отрасли.
Запуск миссии GSLV-F12/NVS-01 состоялся на космодроме в Шрихарикоте, и он отмечен как значимое достижение в космической отрасли.
Вес навигационного спутника составляет около 2232 кг. Он будет развернут на геопереходной орбите. Следующие маневры по повышению орбиты будут совершены для вывода спутника на запланированную орбиту. NVS-01 оснащен антенной для работы в L1, L5 и S диапазонах и атомными часами, созданными местными производителями.
That's ISRO’s GSLV F12/NVS – 01 taking off from Sriharikota. The geosynchronous satellite launch vehicle mission is designed to deploy the NVS – 01 navigation satellite weighing about 2,232 kilograms @THChennai pic.twitter.com/bgCMu2vFkO— Sangeetha Kandavel (@sang1983) May 29, 2023
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