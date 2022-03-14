Индия: умер обладатель титула “самой большой семьи в мире”

16:06 14 июня Киев, Украина

В возрасте 76 лет умер самый многодетный отец в мире, у мужчины из индийского штата Мизорам было 39 жен и 89 детей.

Об этом в понедельник, 14 июня, пишет BBC.



Мужчина почувствовал себя плохо в воскресенье, его состояние здоровья резко ухудшилось. Чана экстренно доставили вечером в больницу, однако по приезду врачи констатировали его смерть. Обладатель титула “самой большой семьи в мире” долгое время страдал диабетом и гипертонией, что, вероятно, и стало причиной его смерти.



Благодаря многоженству Чан и его семья прославились на весь мир, сделав свою родную деревню на северо-востоке Индии своеобразной достопримечательностью для иностранных туристов. По данным СМИ, у Чана было 39 жен, 89 детей, 36 внука и один правнук.



Все они жили под одной крышей в четырехэтажном доме под названием “Чууар Тан Рун” или Дом нового поколения на 100 комнат. Со своей первой женой, которая старше его на три года, Чан познакомился, когда ему было 17 лет.



Семья принадлежит к христианской секте Chana Pawl, у которой около 2000 последователей. Все они живут вокруг дома Чана в Бактаунг-Тлангнуаме, примерно в 55 км от столицы Мизорама, Айзола. Саму религиозную церковь основал дед Чана в 1942 году.