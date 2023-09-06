Индия стала четвертой страной, совершившей посадку космического корабля на Луну

06:56 24 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Индийская организация космических исследований.



"Чандраян-3", что на санскрите означает "лунное транспортное средство", приземлился ближе к южному полюсу Луны, чем любой другой космический корабль. Как ожидается, он будет работать в течение двух недель во время серии экспериментов. Ученые полагают, что там находятся залежи водяного льда, который может быть переработан в реактивное топливо или питьевую воду для будущих миссий. Индийский космический корабль "Чандраян-3" 23 августа по плану успешно приземлился на южном полюсе Луны. Индия стала первой в мире страной, посадившей космический корабль на южный полюс Луны. До этого посадки на лунную поверхность совершали только США, Китай и СССР.Об этом сообщает Индийская организация космических исследований."Чандраян-3", что на санскрите означает "лунное транспортное средство", приземлился ближе к южному полюсу Луны, чем любой другой космический корабль. Как ожидается, он будет работать в течение двух недель во время серии экспериментов. Ученые полагают, что там находятся залежи водяного льда, который может быть переработан в реактивное топливо или питьевую воду для будущих миссий.

Несколько дней назад, 19 августа, российский космический корабль "Луна-25" тоже пытался совершить посадку в этом месте, но столкнулся с поверхностью Луны и разбился.