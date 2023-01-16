Индия провела крупную закупку российской нефти

18:29 16 января Киев, Украина

Индия в минувшем месяце закупила рекордное количество российской нефти, причем страна импортировала в 33 раза больше, чем годом ранее.



Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa.



По данным Vortexa, Индия - третий крупнейший в мире импортер нефти - покупала в среднем 1,2 миллиона баррелей в день у рф в декабре - это на 29% больше, чем в ноябре.



Сейчас россия является крупнейшим источником нефти для Индии после того, как несколько месяцев назад она обогнала Ирак и Саудовскую Аравию.

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают дешевую российскую нефть с тех пор, как вторжение в Украину заставило многих покупателей отказаться от поставок. Резкий рост цен в декабре, вероятно, является результатом углубления скидок из-за дополнительных санкций со стороны G-7 и ЕС, включая ограничение цены на уровне 60 долларов за баррель", - пишет агентство.

"Россия, вероятно, предложила свою нефть с привлекательной скидкой индийским нефтепереработчикам, которые превзошли Китай как крупнейшего импортера российской нефти", - сказала ведущий аналитик по Азии в Vortexa Серена Хуанг.

Помимо Urals, Индия в последние месяцы увеличила импорт других российских сортов нефти, таких как Arco, Sakhalin and Varandey, добавила она.