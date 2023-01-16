Индия провела крупную закупку российской нефти

Индия в минувшем месяце закупила рекордное количество российской нефти, причем страна импортировала в 33 раза больше, чем годом ранее.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa.
По данным Vortexa, Индия - третий крупнейший в мире импортер нефти - покупала в среднем 1,2 миллиона баррелей в день у рф в декабре - это на 29% больше, чем в ноябре.
Сейчас россия является крупнейшим источником нефти для Индии после того, как несколько месяцев назад она обогнала Ирак и Саудовскую Аравию.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa.
По данным Vortexa, Индия - третий крупнейший в мире импортер нефти - покупала в среднем 1,2 миллиона баррелей в день у рф в декабре - это на 29% больше, чем в ноябре.
Сейчас россия является крупнейшим источником нефти для Индии после того, как несколько месяцев назад она обогнала Ирак и Саудовскую Аравию.
Помимо Urals, Индия в последние месяцы увеличила импорт других российских сортов нефти, таких как Arco, Sakhalin and Varandey, добавила она.
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