Индия продолжит закупать нефть рф - МИД

16:13 08 ноября Киев, Украина





Отмечается, что Индия стала крупнейшим покупателем нефти в россии после Китая. Ее нефтеперерабатывающие заводы скупают российское топливо со скидкой.



Агентство напомнило, что Нью-Дели - третий по величине импортер нефти в мире и традиционный союзник москвы, прямо не осудил вторжение рф в Украину, и во вторник состоялась пятая в этом году встреча между Джайшанкаром и лавровым. Индия продлит закупку российской нефти, так как это выгодно для страны. Об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар после встречи с российским коллегой сергеем лавровым, сообщает Reuters.Отмечается, что Индия стала крупнейшим покупателем нефти в россии после Китая. Ее нефтеперерабатывающие заводы скупают российское топливо со скидкой.Агентство напомнило, что Нью-Дели - третий по величине импортер нефти в мире и традиционный союзник москвы, прямо не осудил вторжение рф в Украину, и во вторник состоялась пятая в этом году встреча между Джайшанкаром и лавровым.

"Наша основная обязанность - обеспечить индийскому потребителю наилучший возможный доступ на самых выгодных условиях к международным (нефтегазовым) рынкам. В этом отношении мы видели, что отношения между Индией и россией идут на пользу. Так что, если это пойдет мне на пользу, я бы продолжил это", - подчеркнул глава индийского МИД

Как подчеркнуло Reuters, заявление было сделано за месяц до того, как США и их союзники из Большой семерки предпримут шаги, чтобы помешать россии получать прибыль от нефти путем ограничения цен.