Индия продолжит закупать нефть рф - МИД

Индия продлит закупку российской нефти, так как это выгодно для страны. Об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар после встречи с российским коллегой сергеем лавровым, сообщает Reuters.
Отмечается, что Индия стала крупнейшим покупателем нефти в россии после Китая. Ее нефтеперерабатывающие заводы скупают российское топливо со скидкой.
Агентство напомнило, что Нью-Дели - третий по величине импортер нефти в мире и традиционный союзник москвы, прямо не осудил вторжение рф в Украину, и во вторник состоялась пятая в этом году встреча между Джайшанкаром и лавровым.
Отмечается, что Индия стала крупнейшим покупателем нефти в россии после Китая. Ее нефтеперерабатывающие заводы скупают российское топливо со скидкой.
Агентство напомнило, что Нью-Дели - третий по величине импортер нефти в мире и традиционный союзник москвы, прямо не осудил вторжение рф в Украину, и во вторник состоялась пятая в этом году встреча между Джайшанкаром и лавровым.
Как подчеркнуло Reuters, заявление было сделано за месяц до того, как США и их союзники из Большой семерки предпримут шаги, чтобы помешать россии получать прибыль от нефти путем ограничения цен.
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