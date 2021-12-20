Индия планирует разместить истребители границе с КНР

13:48 20 Июль Киев, Украина

Очередную партию военных истребителей продаст Франция Индии уже в этом месяце. Индия просит ускорить поставки и следующая партия самолетов будет поставлена 27 июля 2020 года.

ВВС Индии рассматривают вопрос о размещении новейших французских истребителей Rafale на границе с Китаем в Восточном Ладакхе. Об этом в понедельник сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на военные источники.

"Такая перспектива будет рассматриваться на встрече командования ВВС в Нью-Дели 22 - 24 июля, - говорится в материалах. - Истребители Rafale могут быть дислоцированы вдоль линии фактического контроля с Китаем для укрепления оперативных возможностей индийских вооруженных сил, несмотря на отвод войск Индии и Китая в Восточном Ладакхе".

"Это сложный и длительный процесс, отпечаток на который наложил дефицит взаимного доверия сторон", - приводит издание слова источников.

По данным издания, Франция в ответ на просьбу Индии ускорить поставки истребителей Rafale передаст их очередную партию 27 июля. Вместо четырех самолетов, как планировалось, в нее войдут шесть истребителей. К настоящему времени в составе индийских ВВС находятся четыре истребителя Rafale.

В сентябре 2016 года Индия заказала у Франции 36 самолетов этого типа на сумму $6,5 млрд. Согласно первоначальному графику поставок, первые 18 самолетов должны были быть доставлены в Индию к февралю 2021 года, а остальные ожидались в апреле-мае 2022 года. Однако в связи с военным противостоянием Индии и Китая в Восточном Ладакхе их поставки было решено ускорить. Сейчас Индия развернула на востоке Ладакха истребители МиГ-29, Су-30МКИ, ударные вертолеты Apache и многоцелевые вертолеты CH-47F Chinook.

Ситуация в Восточном Ладакхе обострилась после того, как в мае и июне там произошли столкновения китайских и индийских солдат. В них погибли не менее 20 военнослужащих Индии и около 45 китайских солдат. После этого Индия и Китай увеличили концентрацию своих войск в этом районе. В начале июля после двусторонних переговоров начался постепенный отвод китайских и индийских войск от линии фактического контроля.