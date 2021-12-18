Индия отмечает фестиваль красок Холи

20:53 30 Март Киев, Украина

Несмотря на ежесуточный прирост коронавирусных больных, в Индии празднуют 10-дневный масштабный фестиваль красок Холи.

Об этом сообщает India.com.



Премьер-министр Моди поздравил людей с праздником Холи и пожелал, чтобы фестиваль вдохнул новую жизнь в каждого человека.



Участники фестиваля собираются возле Ганга, осыпают друг друга красками, танцуют под мелодии религиозных песнопений.



Поскольку в Индии ежедневно наблюдается рост числа случаев коронавируса, несколько штатов объявили запрет на публичное празднование фестиваля Холи.



10-дневный фестиваль Холи празднуется весной, его связывают с вечной любовью индуистского божества Кришны и буйством красок.