Индия: одновременно от удара молнии скончались 11 человек

10:18 12 июля Киев, Украина

Во время экскурсии в резиденции раджи, которая находится в Индии, от удара молнии погибли сразу 11 человек.

Об этом сообщил телеканал NDTV.



Инцидент произошел, когда люди делали селфи на сторожевой башне дворца Амер – резиденции раджи Ман Сингха I, жившего в 1550–1614 годах.



В момент удара молнии на сторожевой башне и на стене форта находились 27 человек. Некоторые из них получили травмы, когда в панике спрыгнули со сторожевой башни.



Власти штата Раджастхан объявили о выплате компенсации в размере 500 тыс. рупий ($6700) семьям погибших.



Помимо инцидента во дворце Амер, в воскресенье по всему штату поступили сообщения о еще девяти жертвах от удара молнии: по одному в городах Баран и Джалавар, четырех в Кота и трех в муниципалитете Дхолпур. Семеро из погибших были детьми.



