Индия: мошенники продали "лампу Аладдина"

11:56 02 ноября Киев, Украина

В штате Уттар-Прадеш двое мужчин продали старинную лампу, исполняющую желания, в подтверждение "волшебства" было продемонстрировано появление джина. Полиция арестовала мошенников.

Приобрел ее врач по имени Лаик Хан за семь миллионов рупий, что приблизительно составляет 41 тысячу долларов.



Обратился обманутый покупатель в полицию после того, как выяснил, что лампа не волшебная и джинна, исполняющего желания в ней нет.

"Мошенники хотели получить за лампу куда большую сумму, но сошлись на семи миллионах рупий", — сказал старший офицер Амит Рай.

Он также сообщил, что мошенники сейчас находятся под стражей. Также в розыск объявили жену одного из них. Она скрылась, и полиция ее ищет.



В своей жалобе, поданной в полицию, обманутый врач сообщил, что один из мошенников притворился оккультистом и даже заставил появиться из лампы джинна, что и стало решающим фактором. Когда он сам хотел потереть лампу, то ему запретили это делать под предлогом того, что джинн ему навредит. Однако после заключения сделки пообещали ему, что джинн теперь подвластен ему и принесет своему новому владельцу здоровье, богатство и удачу.