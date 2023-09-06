Индия готовится к смене названия страны на традиционное "Бхарат"

Правительство премьер-министра Нарендры Моди вынесет на голосование в парламенте Индии предложение о смене названия страны на традиционное "Бхарат". Об этом сообщает газета Times Now.
По информации издания, голосование намечено на специальную сессию парламента, запланированную на период с 18 по 22 сентября.
Заметим, что журналисты The Economic Times отмечают, что спикер Конгресса, Джайрам Рамеш, распространил приглашения от имени президента на предстоящий саммит G20, запланированный на 9-10 сентября в Дели. Интересно, что в этих приглашениях страна уже называется "Бхарат", а не "Индия".
Подчеркивается также, что многие члены правящей партии премьер-министра Нарендры Моди, Бхаратия джаната парти, поддерживают данную инициативу по смене названия страны.
По информации издания, голосование намечено на специальную сессию парламента, запланированную на период с 18 по 22 сентября.
Заметим, что журналисты The Economic Times отмечают, что спикер Конгресса, Джайрам Рамеш, распространил приглашения от имени президента на предстоящий саммит G20, запланированный на 9-10 сентября в Дели. Интересно, что в этих приглашениях страна уже называется "Бхарат", а не "Индия".
Подчеркивается также, что многие члены правящей партии премьер-министра Нарендры Моди, Бхаратия джаната парти, поддерживают данную инициативу по смене названия страны.
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