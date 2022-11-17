Индийские НПЗ опасаются покупать российскую нефть из-за санкций ЕС

14:31 17 ноября Киев, Украина

От российской нефти в пользу альтернативных поставщиков отказался оператор крупнейшего в мире индийского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Reliance Industries Ltd.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на участников рынка.

Компания, один из лидеров по объемам закупок российской нефти, пока не размещала новых заказов на даты с поставкой позже 5 декабря — после введения новых санкций западных стран.

Аналогичную выжидательную позицию заняла государственная компания Bharat Petroleum Corp.



Представители компаний отказались комментировать ситуацию. Однако источники издания утверждают, что Reliance опасается возможных санкций ввиду тесного сотрудничества с зарубежными банками, которые западные санкции исполняют и следят за тем, чтобы их контрагенты не нарушали введенных ограничений.

«Санкционный механизм создает слишком много неопределенностей. Мы не знаем, каким может быть механизм оплаты и какая предельная цена будет установлена», — заявил изданию источник в одной из государственных компаний.

Однако далеко не все компании решили перестраховаться и не рисковать: например, государственная Индийская нефтяная корпорация (ИНК) запросила у россии поставки нефти и после 5 декабря. Компания намерена получить российскую нефть, чтобы минимизировать риски перебоев производственных процессов. Источник, близкий к компании, объяснил продолжение сотрудничества с россией невозможностью оперативно перестроить уже устоявшиеся логистические цепочки. Он также отметил, что в отличие от других компаний ИНК не могла оперативно перестроиться на поставки с Ближнего Востока.



Продолжит закупать российскую нефть и Nayara Energy, правда, тут причины достаточно очевидны: 49% компании принадлежит российской госкомпании «Роснефть», за что против нее уже введены ограничения на международном уровне. С компанией давно не сотрудничают международные банки, а все финансовые операции она проводит через местные финансовые организации.



Вопрос сопровождения нефтяных сделок ввиду скорого введения санкций остается одним из наиболее острых для потенциальных покупателей российской нефти. Западные ограничения запрещают оказывать какие-либо услуги покупателям российской нефти в случае, если цена закупки была выше установленного потолка. Однако в Индии уже создали свои альтернативы западным страховщикам и финансовым организациям, поэтому эти санкции не должны стать проблемой, отмечает агентство. Индия и россия намерены продолжить сотрудничество, нарастив расчет в национальных валютах, для чего российские Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк уже создали необходимую инфраструктуру и открыли соответствующие счета в индийских банках.



Грядущие ограничения, вероятно, негативно скажутся на доходах российского бюджета, которые все сильнее завязаны на поставки энергоресурсов. На фоне новых санкций с Продолжит закупать российскую нефть и Nayara Energy, правда, тут причины достаточно очевидны: 49% компании принадлежит российской госкомпании «Роснефть», за что против нее уже введены ограничения на международном уровне. С компанией давно не сотрудничают международные банки, а все финансовые операции она проводит через местные финансовые организации.Вопрос сопровождения нефтяных сделок ввиду скорого введения санкций остается одним из наиболее острых для потенциальных покупателей российской нефти. Западные ограничения запрещают оказывать какие-либо услуги покупателям российской нефти в случае, если цена закупки была выше установленного потолка. Однако в Индии уже создали свои альтернативы западным страховщикам и финансовым организациям, поэтому эти санкции не должны стать проблемой, отмечает агентство. Индия и россия намерены продолжить сотрудничество, нарастив расчет в национальных валютах, для чего российские Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк уже создали необходимую инфраструктуру и открыли соответствующие счета в индийских банках.Грядущие ограничения, вероятно, негативно скажутся на доходах российского бюджета, которые все сильнее завязаны на поставки энергоресурсов. На фоне новых санкций с ократить импорт российской нефти задумал и Китай

Аналитики отмечают, что подобная ситуация вынудит россию предлагать дополнительный дисконт на свою продукцию, что дополнительно снизит доходы.