13:40 28 апреля Киев, Украина

Один из крупнейших мировых автодилеров британский Inchcape уходит из России.

Об этом говорится в отчете компании.

"Мы договорились о продаже нашего российского бизнеса местному руководству во главе с нынешним генеральным директором и финансовым директором", - говорится в сообщении.

Закрытие сделки ожидается в мае 2022 года. Компания планирует продать российские активы местному менеджменту за 76 млн евро с рассрочкой на пять лет.

Также в Inchcape подчеркнули, что компания не намерена возвращаться на российский рынок.



Отмечается, что после продажи в 2021 году розничной компании в Санкт-Петербурге, у Inchcape оставался бизнес в Москве, связанный с розничными продажами BMW, Jaguar Land Rover, Toyota и Volvo.

По данным компании, за прошлый год он принес около 740 млн фунтов выручки и прибыли до налогообложения в размере 47 млн фунтов.