Один из крупнейших мировых автодилеров британский Inchcape уходит из России.
Об этом говорится в отчете компании.
Закрытие сделки ожидается в мае 2022 года. Компания планирует продать российские активы местному менеджменту за 76 млн евро с рассрочкой на пять лет.
Также в Inchcape подчеркнули, что компания не намерена возвращаться на российский рынок.
Отмечается, что после продажи в 2021 году розничной компании в Санкт-Петербурге, у Inchcape оставался бизнес в Москве, связанный с розничными продажами BMW, Jaguar Land Rover, Toyota и Volvo.
Отмечается, что после продажи в 2021 году розничной компании в Санкт-Петербурге, у Inchcape оставался бизнес в Москве, связанный с розничными продажами BMW, Jaguar Land Rover, Toyota и Volvo.
По данным компании, за прошлый год он принес около 740 млн фунтов выручки и прибыли до налогообложения в размере 47 млн фунтов.
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