Импичмент президента Грузии: парламент не смог набрать необходимое количество голосов

Грузинский парламент не смог набрать необходимое количество голосов для объявления импичмента президенту Саломе Зурабишвили после неоднозначного решения Конституционного суда, который заявил, что она превысила свои полномочия.
На официальном сайте парламента Грузии отмечается, что 86 депутатов высказались в поддержку импичмента Зурабишвили, в то время как для его проведения необходимо было минимум 100 голосов. Один депутат выразил противоположное мнение. Голосование проводилось тайно, и сама президент присутствовала на заседании.
В своем выступлении Зурабишвили выразила свое недовольство решением Конституционного суда и призвала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский Союз с целью избежать влияния россии.
Согласно парламентскому регламенту Грузии, повторно объявить импичмент президенту уже невозможно.
На официальном сайте парламента Грузии отмечается, что 86 депутатов высказались в поддержку импичмента Зурабишвили, в то время как для его проведения необходимо было минимум 100 голосов. Один депутат выразил противоположное мнение. Голосование проводилось тайно, и сама президент присутствовала на заседании.
В своем выступлении Зурабишвили выразила свое недовольство решением Конституционного суда и призвала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский Союз с целью избежать влияния россии.
Согласно парламентскому регламенту Грузии, повторно объявить импичмент президенту уже невозможно.
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