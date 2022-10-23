Именно политика Меркель повлияла на развязывание войны в Украине - Бушман

09:16 23 октября Киев, Украина

Министр юстиции Германии Марко Бушман высказал мнение, что именно политика Ангелы Меркель, которой она руководствовалась после аннексии Крымского полуострова, в значительной степени повлияла на развязывание россией впоследствии полномасштабной войны в Украине. Об этом в субботу, 22 октября, пишет Welt.

Он подчеркнул, что после аннексии Крыма россией, Германия "закрыла на это глаза", продолжив строить Северный поток - 2, тем самым "одобрив" аннексию территорий и сделав Германию зависимой от Кремля, от поставок газа с востока.

При этом, анализируя ситуацию, он заявил о структурных параллелях в структуре безопасности Европы сегодня и в 1938 году.

"Мы имеем дело с диктаторами, которые выдвигают территориальные претензии. И которые рассчитывают на то, что западные демократии оставят их под давлением. Тогда считалось, что речь идет о Чехословакии. Так же многие считали, что речь идет о Крыме. Или потом об Украине. Но это не так. Здесь атакована вся наша система ценностей, - пояснил Бушман.

По его словам, политикой примирения ничего нельзя достичь.

"Диктатор воспринимает это лишь как приглашение", - заявил Бушман.

Напомним, Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии россии. Бывшая канцлер Германии утверждает, что не считает ошибочной свою политику, в том числе - решение увеличить закупку природного газа у россии.

Ранее она призвала не отмахиваться от угроз президента рф Владимира путина.