Именно политика Меркель повлияла на развязывание войны в Украине - Бушман

Министр юстиции Германии Марко Бушман высказал мнение, что именно политика Ангелы Меркель, которой она руководствовалась после аннексии Крымского полуострова, в значительной степени повлияла на развязывание россией впоследствии полномасштабной войны в Украине. Об этом в субботу, 22 октября, пишет Welt.
Он подчеркнул, что после аннексии Крыма россией, Германия "закрыла на это глаза", продолжив строить Северный поток - 2, тем самым "одобрив" аннексию территорий и сделав Германию зависимой от Кремля, от поставок газа с востока.
При этом, анализируя ситуацию, он заявил о структурных параллелях в структуре безопасности Европы сегодня и в 1938 году.
По его словам, политикой примирения ничего нельзя достичь.
Напомним, Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии россии. Бывшая канцлер Германии утверждает, что не считает ошибочной свою политику, в том числе - решение увеличить закупку природного газа у россии.
Ранее она призвала не отмахиваться от угроз президента рф Владимира путина.
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