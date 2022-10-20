Илон Маск запускает сервис спутникового Интернета в самолетах

13:31 20 октября Киев, Украина

Компания американского миллиардера и изобретателя Илона Маска SpaceX анонсировала запуск в 2023 году сервиса спутникового Интернета SpaceX на самолетах в рамках проекта Starlink Aviation.

Об этом сообщили в компании.



Сервис обеспечит скорость Интернета до 350 Мбит/с для каждого самолета, оборудованного терминалом Aero. Этого будет достаточно для видеозвонков, онлайн-игр "и других видов деятельности с высокой скоростью передачи данных", отметили в SpaceX.

"С помощью Starlink пассажиры будут иметь доступ к высокоскоростному Интернету с низкой задержкой с момента входа в самолет", - сообщает SpaceX в Twitter.

Это, безусловно, большой скачок по сравнению со стандартной скоростью, которую предлагает большинство Wi-Fi в самолете, пишет The Verge.



Сейчас большинство полетов используют системы воздуха-земля, которые достигают максимальной скорости примерно 10 Мбит/с за полет (и работают только при полете над землей), тогда как текущие спутниковые системы обычно предлагают от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с. Поскольку эти скорости указаны для каждого самолета, фактические скорости могут отличаться в зависимости от количества пассажиров, пользующихся Интернетом в каждом рейсе.



Страницы поддержки на сайте SpaceX утверждают, что подключение к их Интернету будет доступно во время руления, взлета, полета как над землей, так и над водой. А также при приземлении с задержкой всего 20 мс.



Starlink Aviation будет иметь глобальное покрытие, сообщили в компании.

"Поскольку спутники двигаются на низкой околоземной орбите, поблизости всегда есть спутники, которые обеспечивают мощный сигнал в высоких широтах и в полярных регионах - в отличие от геостационарных спутников", - отметили в SpaceX.

Ожидается, что сервис приступит к работе в середине 2023 года.



По данным Aviacionline, во время недавнего тестового полета Starlink Aviation смог предложить скорость Интернета на борту 100 Мбит/с. Демонстрацию провела на рейсе между Бербанком и Сан-Хосе в Калифорнию компания JSX. В апреле она объявила, что станет одной из первых авиакомпаний, которые введут интернет-сервис на борту.



В апреле компания Hawaiian Airlines также объявила о соглашении по Starlink, установка сервисов начнется в 2023 году.



Как пишет The Verge, Маск давно обсуждал планы компании предложить свой интернет-сервис Starlink для самолетов. В марте 2021 года SpaceX подала запрос в Федеральную комиссию США по связи на разрешение использования Starlink на подвижных платформах.

"Речь идет о самолетах, кораблях, больших грузовиках и фургонах", - написал Маск вскоре после этого в Twitter.

С этого момента изобретатель анонсировал Starlink Maritime для лодок и Starlink RV для мобильных домов.