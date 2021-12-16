Илон Маск запускает новую порцию спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с очередной, уже десятой порцией спутников Starlink, которые выводит на орбиту предприятие Илона Маска SpaceX, состоится сегодня, 8 июля, в 19.00 по Киеву. Это будет уже третья попытка запуска, изначально запланированного на 22 июня - старт миссии Block 5 переносили дважды. Сегодня, однако, как утверждают в SpaceX, запуск состоится.
Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 взлетит со стартового комплекса Launch Complex 39A Космического центра Кеннеди. Всего на орбиту выведут 60 космических аппаратов Starlink и два спутника от компании BlackSky.
Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 взлетит со стартового комплекса Launch Complex 39A Космического центра Кеннеди. Всего на орбиту выведут 60 космических аппаратов Starlink и два спутника от компании BlackSky.
Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 взлетит со стартового комплекса Launch Complex 39A Космического центра Кеннеди. Всего на орбиту выведут 60 космических аппаратов Starlink и два спутника от компании BlackSky.
Последнюю партию спутников Starlink SpaceX запустила 13 июня этого года. По словам Илона Маска, главная цель программы Starlink - обеспечение широкополосного интернета абсолютно во всех уголках планеты. В компании SpaceX планируют развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для того, чтобы создать полномасштабную сеть, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет на бесплатной основе.
Последнюю партию спутников Starlink SpaceX запустила 13 июня этого года. По словам Илона Маска, главная цель программы Starlink - обеспечение широкополосного интернета абсолютно во всех уголках планеты. В компании SpaceX планируют развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для того, чтобы создать полномасштабную сеть, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет на бесплатной основе.
В SpaceX сообщили, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.
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