Илон Маск запускает новую порцию спутников Starlink

Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 взлетит со стартового комплекса Launch Complex 39A Космического центра Кеннеди. Всего на орбиту выведут 60 космических аппаратов Starlink и два спутника от компании BlackSky.



Последнюю партию спутников Starlink SpaceX запустила 13 июня этого года. По словам Илона Маска, главная цель программы Starlink - обеспечение широкополосного интернета абсолютно во всех уголках планеты. В компании SpaceX планируют развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для того, чтобы создать полномасштабную сеть, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет на бесплатной основе.

В SpaceX сообщили, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.