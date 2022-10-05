Илон Маск все-таки приобретет Twitter за 44 миллиарда долларов

Американский бизнесмен Илон Маск (Tesla, SpaceX) все-таки завершит сделку по приобретению соцсети Twitter за 44 миллиарда долларов, пишет Reuters.
По его словам, приобретение Twitter ускорит создание «приложения X для всего».
Предложение о возобновлении переговоров предшествовало судебному заседанию между Маском и Twitter, которое должно было пройти 17 октября в Делавере.
По информации Reuters, владельцы соцсети уже получили письмо от Маска с предложением закрыть сделку, однако пока неизвестно, согласились ли в Twitter.
Напомним, в конце апреля стало известно, что Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что хочет сделать Twitter лучше: добавить новые функции, сделать «открытыми» для аудитории алгоритмы, а также побороть спам-ботов.
Однако уже в июле Маск заявил, что отказывается от сделки из-за «большого заявленного количества ботов в Twitter». Соцсеть уверяет, что они ежедневно удаляют один миллион спам-аккаунтов и составляют менее 5% активной базы пользователей.
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