Илон Маск все-таки приобретет Twitter за 44 миллиарда долларов

16:29 05 октября Киев, Украина





Американский бизнесмен Илон Маск (Tesla, SpaceX) все-таки завершит сделку по приобретению соцсети Twitter за 44 миллиарда долларов, пишет Reuters.

По его словам, приобретение Twitter ускорит создание «приложения X для всего».

Предложение о возобновлении переговоров предшествовало судебному заседанию между Маском и Twitter, которое должно было пройти 17 октября в Делавере.



По информации Reuters, владельцы соцсети уже получили письмо от Маска с предложением закрыть сделку, однако пока неизвестно, согласились ли в Twitter.



Напомним, в конце апреля стало известно, что Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что хочет сделать Twitter лучше: добавить новые функции, сделать «открытыми» для аудитории алгоритмы, а также побороть спам-ботов.



Однако уже в июле Маск заявил, что отказывается от сделки из-за «большого заявленного количества ботов в Twitter». Соцсеть уверяет, что они ежедневно удаляют один миллион спам-аккаунтов и составляют менее 5% активной базы пользователей.