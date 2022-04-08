Илон Маск войдет в совет директоров платформы микроблогов Twitter

Глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск войдет в совет директоров Twitter. Накануне он стал крупнейшим акционером компании.
Об этом рассказал гендиректор Twitter Параг Агравал.
Об этом рассказал гендиректор Twitter Параг Агравал.
Маск останется в составе совета директоров Twitter минимум до 2024 года.
4 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что принадлежащий Маску трастовый фонд купил 73,5 миллиона акций Twitter. Таким образом, Маск стал собственником 9,2% акций соцсети и ее крупнейшим акционером. Его пакет стоит около 2,89 миллиарда долларов.
На фоне известия о вхождении Маска в капитал Twitter акции соцсети 4 апреля выросли на 27%. 5 апреля они подорожали еще более чем на 9%.
Сам Маск 5 апреля запустил в своем твиттер-аккаунте опрос о том, нужна ли кнопка редактирования твитов. 73% участников опроса ответили, что да.
4 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что принадлежащий Маску трастовый фонд купил 73,5 миллиона акций Twitter. Таким образом, Маск стал собственником 9,2% акций соцсети и ее крупнейшим акционером. Его пакет стоит около 2,89 миллиарда долларов.
На фоне известия о вхождении Маска в капитал Twitter акции соцсети 4 апреля выросли на 27%. 5 апреля они подорожали еще более чем на 9%.
Сам Маск 5 апреля запустил в своем твиттер-аккаунте опрос о том, нужна ли кнопка редактирования твитов. 73% участников опроса ответили, что да.
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