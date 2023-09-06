Илон Маск способствует увеличению охвата российской пропаганды в Twitter – ЕС

07:48 03 сентября Киев, Украина

Прежде всего напомним, что в 2019 году, когда Twitter находилась под председательством бывшего генерального директора Джека Дорси, компания запретила политическую рекламу.

Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов в ноябре прошлого года. С 23 июля логотип Twitter был заменен на букву Х на черном фоне, а Маск заявил о том, что платформа X (Twitter) возвращает политическую рекламу. Свое решение он обосновал "приверженностью свободе слова".

Как говорится в опубликованном Европейской комиссией исследовании, реформы, которые бизнесмен Илон Маск провел в соцсети Х (Twitter), способствуют увеличению охвата российской пропаганды.

"Предыдущий анализ показывает, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов в первой половине 2023 года еще больше выросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", - говорится в исследовании некоммерческой аналитической группы Reset.

При этом исследование показало, что политика таких компаний, как Telegram и Meta, владеющих Instagram и Facebook, также оказалась неэффективной в ограничении российской дезинформации.

"В 2022 году аудитория и охват прокремлевских аккаунтов в социальных сетях существенно увеличились по всей Европе", - говорится в докладе.

Отмечается, что аккаунты, поддерживаемые рф и не заблокированные в Евросоюзе, имеют не менее 165 млн подписчиков, и в 2022 году их пересмотрели не менее 16 млрд раз.

Как отмечается в докладе, в абсолютных цифрах прокремлевские аккаунты по-прежнему охватывают самую большую аудиторию на платформах Meta. Между тем, размер аудитории поддерживаемых Кремлем аккаунтов в Тelegram увеличился более чем в три раза.