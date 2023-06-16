Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Гендиректор Tesla Илон Маск, вновь занял первое место в списке самых состоятельных людей планеты, обойдя бизнес-магната Бернара Арно после того, как акции компании LVMH упали на 2,6% на торгах в Париже.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в этом году Маск и 74-летний француз Арно соревнуются за первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index - списке 500 самых богатых людей мира.
Арно впервые опередил Маска в декабре. Компания LVMH, основанная Арно, владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy. Акции LVMH упали примерно на 10% с апреля.
Илон Маск заработал в этом году более 55,3 млрд долларов, преимущественно благодаря компании Tesla. Автопроизводство, на долю которого приходится 71% его состояния, с начала года выросло на 66%.
Сейчас состояние Маска оценивается примерно в 192,3 млрд долларов, а состояние Арно - около 186,6 млрд долларов.
Отмечается, что в этом году Маск и 74-летний француз Арно соревнуются за первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index - списке 500 самых богатых людей мира.
Арно впервые опередил Маска в декабре. Компания LVMH, основанная Арно, владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy. Акции LVMH упали примерно на 10% с апреля.
Илон Маск заработал в этом году более 55,3 млрд долларов, преимущественно благодаря компании Tesla. Автопроизводство, на долю которого приходится 71% его состояния, с начала года выросло на 66%.
Сейчас состояние Маска оценивается примерно в 192,3 млрд долларов, а состояние Арно - около 186,6 млрд долларов.
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