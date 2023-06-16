Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

12:23 01 июня Киев, Украина

Гендиректор Tesla Илон Маск, вновь занял первое место в списке самых состоятельных людей планеты, обойдя бизнес-магната Бернара Арно после того, как акции компании LVMH упали на 2,6% на торгах в Париже.