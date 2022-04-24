Илон Маск признан одним из богатейших людей

Успехи компании Илона Маска с каждым годом бьют все рекорды. По идее, американский изобретатель должен богатеть уже только от упоминания своих доходов и успехов своих компаний.



Так, из-за курса акций Tesla на фондовых торгах состояние Маска выросло сразу на 7,2 млрд долларов, и оценивается теперь примерно в 128 млрд долларов. Такие данные позволили ему наконец обогнать главу корпорации Microsoft Билла Гейтса (также около $128 млрд) и приблизиться к главе компании Amazon Джеффу Безосу ($182 млрд). Гейтс теперь на третьем месте.

Напомним, что только за последний год Илон Маск кратно увеличил свое состояние.



Так, по подсчетам аналитиков, за 12 месяцев он разбогател на 100 млрд долларов. Как отмечает агентство Bloomberg, это своего рода рекорд — до него еще никто из 500 богатейших людей планеты так быстро не богател. В январе Маск в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место.