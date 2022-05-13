Илон Маск "поставил на паузу" покупку Twitter. Акции компании рухнули

17:06 13 мая Киев, Украина

Американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск публично объявил о приостановке сделки по покупке сервиса микроблогов Twitter из-за подсчетов количества фейковых и спамерских аккаунтов в соцсети.



После этого объявления акции Twitter на предварительных торгах упали более чем на 20%, но затем немного поднялись.



По словам Маска, сделка приостановлена «в ожидании подтверждения оценки, что фейковые и спам-аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей».

Как пишет Reuters, эта оценка содержалась в докладе Twitter за первый квартал 2022 года, в котором компания сообщила о 229 миллионах «монетизируемых» с помощью рекламы пользователей.



Как пишет Associated Press, неясно, может ли ситуация с количеством фейковых и спамерских аккаунтов сорвать сделку.