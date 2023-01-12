14:50 12 января Киев, Украина

Илон Маск побил мировой рекорд по наибольшей потере состояния в истории, сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса. Маск потерял около $165 миллиардов с ноября 2021 года по декабрь 2022 года. Цифры базируются на данных Forbes, но другие источники предполагают, что его потери могут быть больше.



Уменьшение состояния Илона Маска связано с акциями Tesla, стоимость которых в 2022 году упала на 65%, и с покупкой компании Twitter за 44 миллиарда долларов. Однако Маск остается вторым самым богатым человеком в мире (после Бернара Арно – основателя LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)).



Ущерб Илона Маска с ноября 2021 года превысил предыдущий рекорд в $58,6 миллиарда — именно столько потерял японский технологический инвестор Масаоши Сон в 2000 году.



Приблизительный ущерб базируется на стоимости акций Маска. Они еще могут подорожать, и тогда состояние американского миллиардера снова возрастет.



Ранее сообщалось, что Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов из-за падения акций компании-производителя электромобилей. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, недавно купивший социальную сеть Twitter, больше не самый богатый человек в мире. Первое место занимает глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.