Илон Маск начинает массовые увольнения в Twitter — The Washinghton Post

15:32 04 ноября Киев, Украина





Об этом идет речь в материале The Washinghton Post.



Поздно вечером 3 ноября сотрудники компании получили электронное письмо с уведомлением о плане сокращения рабочих мест, в котором сообщалось, что к 9 утра в пятницу 4 ноября работники получат электронное письмо с темой письма: "Ваша роль в Twitter".



Те, кто сохранит свои рабочие места, получат уведомления по электронной почте компании. Те, кто их потеряет, будут сообщены по их личной электронной почте. Илон Маск начал массовые увольнения в компании Twitter . Сотрудники заявили, что увольнения коснулись целых команд.Об этом идет речь в материале The Washinghton Post.Поздно вечером 3 ноября сотрудники компании получили электронное письмо с уведомлением о плане сокращения рабочих мест, в котором сообщалось, что к 9 утра в пятницу 4 ноября работники получат электронное письмо с темой письма: "Ваша роль в Twitter".Те, кто сохранит свои рабочие места, получат уведомления по электронной почте компании. Те, кто их потеряет, будут сообщены по их личной электронной почте.

"Мы осознаем, что это повлияет на ряд лиц, которые внесли ценный вклад в развитие Twitter, но это действие, к сожалению, необходимо для обеспечения успеха движущейся вперед компании", — говорится в нескольких версиях электронного письма, полученных The Washington Post.

Всем, кто не получил электронное письмо до 17:00, было предложено связаться с компанией. 4 ноября офисы компании закрыты.

"Мы признаем, что это невероятно сложный опыт, который нужно пережить, независимо от того, пострадали вы или нет. Мы благодарны за ваш вклад в Twitter и за ваше терпение, когда мы проходим через этот процесс", - говорится в электронном письме.

Это было первое официальное общение команды Маска со своими сотрудниками в рамках всей компании.



В ответ на электронное письмо десятки сотрудников Twitter разместили единое голубое сердце, чтобы попрощаться со своими коллегами. Идентичные сердца были размещены друг за другом в виде длинной ленты на сайте компании Slack.



Некоторые работники уже начали терять доступ к внутренним системам, таким как электронная почта и сервис обмена сообщениями Slack, а работавшие в компании 3 ноября рассказали, что видели последствия этого в режиме реального времени.

"Количество пользователей в каналах Slack за последний час уменьшилось, люди "мрут, как мухи", - сказал один из сотрудников, говоривший на условиях анонимности.

Даже работники, которых Маск за последние шесть дней собрал в небольшие команды для ускорения разработки новых продуктов, были уволены на основании того, что их доступ к внутренним системам был аннулирован. Другой работник рассказал, что знает четырех человек, которые были вовлечены в такую команду и все равно потеряли работу.



В то же время люди, которых не уволили, рано утром в пятницу начали получать электронные письма, подтверждающие, что они все еще работают. В письмах говорилось, что Маск вскоре обратится к сотрудникам, чтобы рассказать о своих планах по компании.