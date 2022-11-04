Илон Маск начинает массовые увольнения в Twitter — The Washinghton Post

Илон Маск начал массовые увольнения в компании Twitter. Сотрудники заявили, что увольнения коснулись целых команд.
Об этом идет речь в материале The Washinghton Post.
Поздно вечером 3 ноября сотрудники компании получили электронное письмо с уведомлением о плане сокращения рабочих мест, в котором сообщалось, что к 9 утра в пятницу 4 ноября работники получат электронное письмо с темой письма: "Ваша роль в Twitter".
Те, кто сохранит свои рабочие места, получат уведомления по электронной почте компании. Те, кто их потеряет, будут сообщены по их личной электронной почте.
Об этом идет речь в материале The Washinghton Post.
Поздно вечером 3 ноября сотрудники компании получили электронное письмо с уведомлением о плане сокращения рабочих мест, в котором сообщалось, что к 9 утра в пятницу 4 ноября работники получат электронное письмо с темой письма: "Ваша роль в Twitter".
Те, кто сохранит свои рабочие места, получат уведомления по электронной почте компании. Те, кто их потеряет, будут сообщены по их личной электронной почте.
Всем, кто не получил электронное письмо до 17:00, было предложено связаться с компанией. 4 ноября офисы компании закрыты.
Это было первое официальное общение команды Маска со своими сотрудниками в рамках всей компании.
В ответ на электронное письмо десятки сотрудников Twitter разместили единое голубое сердце, чтобы попрощаться со своими коллегами. Идентичные сердца были размещены друг за другом в виде длинной ленты на сайте компании Slack.
Некоторые работники уже начали терять доступ к внутренним системам, таким как электронная почта и сервис обмена сообщениями Slack, а работавшие в компании 3 ноября рассказали, что видели последствия этого в режиме реального времени.
Даже работники, которых Маск за последние шесть дней собрал в небольшие команды для ускорения разработки новых продуктов, были уволены на основании того, что их доступ к внутренним системам был аннулирован. Другой работник рассказал, что знает четырех человек, которые были вовлечены в такую команду и все равно потеряли работу.
В то же время люди, которых не уволили, рано утром в пятницу начали получать электронные письма, подтверждающие, что они все еще работают. В письмах говорилось, что Маск вскоре обратится к сотрудникам, чтобы рассказать о своих планах по компании.
В то же время люди, которых не уволили, рано утром в пятницу начали получать электронные письма, подтверждающие, что они все еще работают. В письмах говорилось, что Маск вскоре обратится к сотрудникам, чтобы рассказать о своих планах по компании.
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